"Вектор" 15 июля начнет испытания на добровольцах вакцин от COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Клинические исследования на 300 добровольцах вакцин от нового коронавируса планируется начать 15 июля, заявил гендиректор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

На консультации глав служб членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, которая проходит в среду в формате видеоконференции, он сообщил, что регистрация первого вакцинного препарата планируется осенью текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.

По его словам, в качестве перспективных вакцин от COVID-19 в "Векторе" выбрали три из шести ранее исследуемых препаратов: рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа A и пептидная вакцина.

"В результате проведенных исследований будут сформированы рекомендации по применению вида вакцины в зависимости от принадлежности человека к определенной группе населения в плане возраста, иммунного статуса и других критериев", - сказал гендиректор "Вектор".

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что клинические испытания двух форм вакцин против коронавирусной инфекции - жидкой и лиофилизированной - разработки ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России будут проводиться в двух медучреждениях в Москве, первые добровольцы будут вакцинированы уже 18 июня.