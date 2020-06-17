Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

"Вектор" 15 июля начнет испытания на добровольцах вакцин от COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Клинические исследования на 300 добровольцах вакцин от нового коронавируса планируется начать 15 июля, заявил гендиректор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

На консультации глав служб членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, которая проходит в среду в формате видеоконференции, он сообщил, что регистрация первого вакцинного препарата планируется осенью текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.

В РоссииПервую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июняЧитать подробнее

По его словам, в качестве перспективных вакцин от COVID-19 в "Векторе" выбрали три из шести ранее исследуемых препаратов: рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа A и пептидная вакцина.

"В результате проведенных исследований будут сформированы рекомендации по применению вида вакцины в зависимости от принадлежности человека к определенной группе населения в плане возраста, иммунного статуса и других критериев", - сказал гендиректор "Вектор".

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что клинические испытания двух форм вакцин против коронавирусной инфекции - жидкой и лиофилизированной - разработки ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России будут проводиться в двух медучреждениях в Москве, первые добровольцы будут вакцинированы уже 18 июня.

Вектор Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях Путина

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Генпрокурор сообщил о высоком уровне террористических угроз в России

Около 10% работников в РФ остались на удаленке после снятия ограничений по COVID-19

Прокурор попросил для фигуранта дела "Сети" Филинкова девять лет колонии

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец

При перестрелке в Назрани случайно погибли строитель и находившийся дома росгвардеец
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки
Пандемия коронавируса

Первую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июня

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

SPO "Детского мира" прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');