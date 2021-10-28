Горсовет Мурманска отложил обсуждение установки памятника Сталину

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Горсовет Мурманска исключил из повестки заседания четверга обсуждение предложения установить в городе бюст Иосифа Сталина, передал корреспондент "Интерфакса". Предполагалось, что 28 октября депутаты эту инициативу рассмотрят и отклонят.

Однако в четверг 20 депутатов проголосовали за снятие вопроса с повестки, при том, что двое были против и еще двое воздержались.

Вице-спикер совета Андрей Сысоев объяснил, что профильная комиссия повторно рассмотрит вопрос о бюсте с участием инициаторов проекта, и после ее решения вопрос снова вынесут на горсовет.

В июне 2020 года один из инициаторов установки бюста, депутат-коммунист Михаил Антропов рассказывал, что КПРФ хочет установить в городе бюст Сталина и собирает деньги на его изготовление и установку. Коммунисты предлагали установить памятник в общественном месте, если городские власти на это согласятся, либо на территории обкома, где уже установлен бюст Владимира Ленина.

Бюст Сталина уже готов. Дискуссия о его установке продолжается. Противники увековечения указывают на исторические факты, в частности, на существование в Мурманской области многочисленных лагерей ГУЛАГа и использование труда репрессированных.