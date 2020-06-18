Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минстрой не будет закрывать доступ животным в подвалы жилых домов, формулировку спорного постановления разработает совместная рабочая группа министерства и комитета Госдумы по экологии и защиты окружающей среды, заявил председатель парламентского комитета Владимир Бурматов.

"Я этот вопрос обсуждал с замминистра (строительства и ЖКХ РФ - ИФ) Максимом Егоровым, он его обсудил с министром строительства, я считаю, что мы пришли к конструктиву, сегодня утром у нас состоялся крайний разговор", - сообщил Бурматов в четверг на межведомственном совещании в Госдуме.

Как сказал депутат, по договоренности с министерством строительства и ЖКХ в постановлении будет прописана обязанность оставлять открытым хотя бы одно окно в подвальные помещения жилых домов, что позволит животным попадать туда зимой, а также будет способствовать "естественной дератизации".

Глава департамента Минстроя РФ по развитию ЖКХ Светлана Никонова подтвердила готовность министерства принять участие в корректировке постановления в рамках рабочей группы на платформе Госдумы.

Ранее Минстрой опубликовал на портале нормативных правовых актов проект постановления правительства "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах", предполагающий установку "сеток, защищающих здания от проникновения грызунов", на все подвальные проемы жилых домов.

После этого Бурматов сообщил, что думский комитет по экологии снова попросил Минстрой не закрывать подвалы жилых домов для кошек. "Мы, естественно, против. Речь о миллионах жизней кошек в год, которые просто замерзнут зимой на улицах, если подвалы закроют", - сказал депутат.