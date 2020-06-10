Депутаты Госдумы попросили Минстрой не закрывать подвалы от кошек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Думский комитет по экологии снова попросил Минстрой не закрывать подвалы жилых домов для кошек, рассказал автор обращения, председатель комитета Владимир Бурматов.

Он напомнил, что депутаты один раз уже добились отмены такого решения решения, но Минстрой снова решил закрывать продухи в подвалах.

"Мы, естественно, против. Речь о миллионах жизней кошек в год, которые просто замерзнут зимой на улицах, если подвалы закроют", - сказал Бурматов.

Как говорится в депутатском запросе, норму о закрытии продухов содержит подготовленный Минстроем проект постановления правительства о правилах по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Это положение предполагает установку на все подвальные проемы "сеток, защищающих здания от проникновения грызунов".

Депутаты предложили Минстрою прописать в этих правилах необходимость оставлять один "продух" подвального помещения открытым в течение всего года в соответствии с прошлогодним постановлением правительства РФ "О внесении изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" (№1498 от 23.11.19), завершивших двухлетнее обсуждение вопроса доступа кошек в подвалы жилых зданий.

В марте 2019 года Минстрой объявлял, что подготовил законопроект о создании в подвалах многоквартирных жилых домов специальных условий для гуманного отношения к бездомным животным. В поправках предлагалось оставлять в течение всего года один открытый продух размером не менее 15 на 15 см в подвале для регулярного проветривания. Остальные продухи и отверстия предлагалось заакрывать сетками с размером ячеек 0,5 см. Однако, предусматривалось, что такие ячейки можно будет установить на все продухи "по решению общего собрания собственников помещений в жилых домах".

В апреле 2018 года Минстрой принимал решение об обязательном сохранении продухов в фундаментах жилых домов. "Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", - говорил тогдашний заместитель министра Андрей Чибис. Он также отмечал, что "по решению общего собрания собственников на эти продухи может быть наложена заградительная сетка", обеспечивающая проветривание.

Зоозащитники не раз призывали запрещать закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к гибели животных, которые оказываются замурованными в подвальных помещениях либо, напротив, не могут туда попасть зимой или спасаясь от какой-либо опасности.