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Адвокатов осужденного экс-мэра Владивостока обвинили во вмешательстве в работу суда

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Двум приморским адвокатам, представлявшим интересы экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева во время рассмотрения его дела в Тверском суде Москвы, предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность суда, сообщается в пятницу на сайте управления СКР по региону.

По версии следствия, во время рассмотрения в суде дела против бывшего главы Владивостока и его соучастников адвокаты пытались обманом и угрозами "повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, склоняя его донести до суда ложную и выгодную для Игоря Пушкарева позицию об отсутствии ущерба МУПВ "Дороги Владивостока".

Следствие полагает, что адвокаты организовали давление на представителя потерпевшего через сотрудников администрации Владивостока, но тот все равно отказался помогать Пушкареву.

Для обеспечения исполнения приговора суда в виде штрафа на имущество обвиняемых адвокатов наложен арест.

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, приговорив его к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Его брат Андрей Пушкареву был осужден на 8 лет условно со штрафом в 500 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, с 2008 по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей мешал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах по строительству дорог. По данным обвинения, при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" Пушкарев обеспечил победу в конкурсе этого муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате, как установило следствие, близкие родственники мэра получили от дохода группы компаний "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей, а МУП "Дороги Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей цены у других поставщиков.

Экс-мэр и его брат свою вину категорически отрицали.

По данным Общественной наблюдательной комиссии Приморского края, Игорь Пушкарев из исправительной колонии в Приморье этапируется для отбывания наказания в Хакасию.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Пушкарева отправили отбывать наказание из колонии в Приморье в другой регион, так как выяснилось, что "в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в СИЗО и отбывания им наказания в колонии Приморского края".

Владивосток Игорь Пушкарев

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