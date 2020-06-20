Президент РФ посчитал создаваемые в стране лекарства от COVID-19 лучшими в мире

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские лекарства для борьбы с коронавирусом являются лучшими в мире, считает президент РФ Владимир Путин.

"У нас появились лекарственные препараты, то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте", - сказал он на встрече с медработниками в режиме видеоконференции в субботу.

По его словам, это говорит о высоком уровне нашей науки, которая занимается этой сферой деятельности.

Как добавил Путин, "будем надеяться, что в самое ближайшее время, может, и вакцина появится".

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что в России за сутки выявлено 7 889 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 576 952 случая коронавирусной инфекции.