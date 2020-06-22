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В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - За сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса и 95 смертей, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473 (32,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Из них на Москву приходятся 1 068 новых случаев.

Всего в РФ зарегистрировано 592 280 случаев (+1,3%) COVID-19 в 85 регионах. Наименьший - нулевой - прирост отмечен в Ненецком и Чукотском автономных округах, а Москве, Еврейском АО и Севастополе он составил 0,5%

За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев, из них 20 - в Москве. Это наименьшая цифра по смертности в России от коронавируса с 25 мая, тогда было зафиксировано 92 смерти за сутки.

За весь период по России умерло 8 206 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 705 человек, из них в Москве - 1 114. За весь период выписано по выздоровлению по России 344 416 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

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