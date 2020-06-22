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В Петербурге задержали участников "Бессрочного протеста" за листовки против поправок в Конституцию

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны два активиста из Москвы, которые расклеивали в центре города листовки политического содержания. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По его данным, накануне Дмитрий Иванов и Максим Кондратьев, члены московского отделения незарегистрированного политического движения "Бессрочный протест", расклеивали на набережной Фонтанки листовки "против власти и поправок в Конституцию РФ".

По словам собеседника агентства, они были задержаны. Изъято более 130 листовок.

В отношении Иванова возбуждено административное производство о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3КоАП РФ). Он отправлен в специальное помещение для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ). Кондратьеву вменяют размещение информационных материалов вне специально отведенных мест (ст. 37-1 закона Петербурга об административных правонарушениях), он отпущен под обязательство о явке.

Наклеенные листовки удалены, добавил источник.

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