Песков объяснил слова Путина о рыскании глазами в поисках преемников

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин доволен системой государственного устройства страны, которая доказала свою эффективность, а его фраза, касающаяся "рыскания глазами в поисках преемников" относится к чертам русского чиновничества, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"А - президент доволен выстроенной системой. Б - система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальные угрозы ситуации, это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального. Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти", - сказал Песков журналистам.

Так Песков прокомментировал высказывание Путина относительно поправки в Конституцию, которая позволяет ему снова баллотироваться на пост главы государства. Если этого не будет, заявил ранее президент, то через два года "вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников".

Пескова попросили пояснить, означает ли эта фраза, что российская система госуправления не способна нормально работать в условиях сменяемости власти.

Фраза президента, пояснил пресс-секретарь главы государства, относилась не к конкретным людям, "речь идет о настроении". "Это не значит, что все это делают ("рыскают глазами в поисках возможных преемников" - ИФ). Это абсолютно не взаимоисключающие понятия", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о такой важной составляющей государственного устройства, раз необходимы указанные поправки в Конституцию, он сказал: "Разные части этой системы могут это делать". Он добавил, что такие изменения нужны не только для решения этих вопросов.