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Песков после слов Путина о "подарках" уточнил, что у РФ нет территориальных претензий

Песков после слов Путина о "подарках" уточнил, что у РФ нет территориальных претензий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что убежден в правильности решения о внесении поправок в Конституцию. По его мнению, они позволят закрепить суверенитет и целостность Российского государства.

В фильме "Россия. Кремль. Путин", который вышел на канале "Россия 1" (ВГТРК), Путин напомнил, в каких условиях принималась нынешняя Конституция.

"Действующая сегодня Конституция принималась в особый период в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту, а в Москве шли боестолкновения с жертвами", - отметил президент.

Подчеркнув, что сегодня в России стабильная политическая ситуация, он, вместе с тем, обратил внимание на сохраняющийся ряд моментов, связанных с суверенитетом страны.

"При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", - рассуждал Путин.

Он отметил, что "ничего этого не было прописано".

"Я абсолютно убежден в том, что мы делаем правильно, что принимаем поправки к действующей Конституции", - заключил Путин.

Дмитрий Песков

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