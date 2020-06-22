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Бизнесмен-единоросс обстрелял лодку с людьми, подплывшую к его даче в Ленобласти

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Ленинградской области задержан 35-летний исполнительный директор коммерческой организации, обстрелявший лодку с людьми, подплывшую к его дачному участку.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщает, что около 19:00 в поселке Приозерского района в ходе внезапной ссоры мужчина с берега выстрелил из охотничьего карабина в лодку с людьми.

Ранена женщина, она в больнице в тяжелом состоянии. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что у нее огнестрельное проникающее ранение таза, многооскольчатый перелом крестца.

Сколько всего людей было в лодке, не уточняется.

Следователи выяснили, что пассажиры лодки не были знакомы задержанному, а конфликт, вероятно, произошел из-за того, что они близко подплыли к его дачному участку.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "покушение на убийство".

По данным источника "Интерфакса", задержанный в прошлом был муниципальным депутатом в Петербурге от партии "Единая Россия". В пресс-службе регионального отделения организации уточнили, что имя фигуранта - Илья Русинов, его членство в партии "будет приостановлено в ближайшее время".

В СКР сообщили, что задержанный уже допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ленинградская область МВД

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