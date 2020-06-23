Экс-депутат от "Единой России" арестован за стрельбу по лодке с людьми в Ленобласти

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в отношении бывшего петербургского муниципального депутата от "Единой России" Ильи Русинова, подозреваемого в стрельбе по лодке, подплывшей к его дачному участку.

Как сообщила во вторник пресс-служба управления СКР по региону, фигурант отправлен в СИЗО. 35-летний Русинов, который ранее был муниципальным депутатом в Петербурге от "Единой России", а в настоящий момент является исполнительным директором коммерческой организации, был задержан накануне, 22 июня.

По версии следствия, в минувшую субботу, 20 июня, вечером в поселке Приозерского района в ходе внезапной ссоры он с берега выстрелил из охотничьего карабина в лодку с людьми, в результате пострадала женщина.

Информированный источник "Интерфакса" сообщал, что пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, по данным собеседника агентства, у нее огнестрельное проникающее ранение таза, многооскольчатый перелом крестца.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "покушение на убийство". Членство Русинова в партии приостановлено.