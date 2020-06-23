Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:59Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Экс-депутат от "Единой России" арестован за стрельбу по лодке с людьми в Ленобласти

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в отношении бывшего петербургского муниципального депутата от "Единой России" Ильи Русинова, подозреваемого в стрельбе по лодке, подплывшей к его дачному участку.

Как сообщила во вторник пресс-служба управления СКР по региону, фигурант отправлен в СИЗО. 35-летний Русинов, который ранее был муниципальным депутатом в Петербурге от "Единой России", а в настоящий момент является исполнительным директором коммерческой организации, был задержан накануне, 22 июня.

По версии следствия, в минувшую субботу, 20 июня, вечером в поселке Приозерского района в ходе внезапной ссоры он с берега выстрелил из охотничьего карабина в лодку с людьми, в результате пострадала женщина.

Информированный источник "Интерфакса" сообщал, что пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, по данным собеседника агентства, у нее огнестрельное проникающее ранение таза, многооскольчатый перелом крестца.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "покушение на убийство". Членство Русинова в партии приостановлено.

Илья Русинов Единая Россия Ленинградская область СКР

Новости по теме

Новости

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам в ДФО, Крым и Калининград

Дело Baring Vostok

Адвокат сообщил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
Пандемия коронавируса

Минобороны РФ сообщило о вакцинации второй группы добровольцев от коронавируса

Кремль назвал неверным замечание об использовании в статье Путина фейковой цитаты Гитлера

Путин днем во вторник выступит с телеобращением

Пандемия коронавируса

У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения COVID-вакцины

У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения COVID-вакцины

В Москве задержали больше 130 сторонников фигурантов дела "Сети"

В Москве задержали больше 130 сторонников фигурантов дела "Сети"

Осужденный в РФ за шпионаж Уилан не будет обжаловать приговор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');