Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.

Там отметили, что это решение арбитраж принял, рассмотрев доводы Москвы.

Пугачев в 2015 году, ссылаясь на наличие у него французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений, напомнили в Минюсте.

Ранее сообщалось, что в сентябре банкир направил иск к России на сумму в $12 млрд в арбитражный суд Гааги. Его адвокаты объясняли,что иск подан "в связи с нарушениями двустороннего российско-французского инвестиционного договора".

"Он утверждал, что его права как французского инвестора по данному соглашению были нарушены. Заявленный размер его требований без учета процентов превышал 14,5 млрд долларов", - уточнили теперь в Минюсте.

Российская сторона оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований банкира.

"В частности, ответчик со ссылкой на многочисленные доказательства заявлял, что Пугачев не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оценив часть этих возражений как вопросы предварительного характера, состав арбитража согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования заявителя.

Суд также обязал Пугачева возместить российскому бюджету $5,8 млн расходов расходы на арбитражное разбирательство. В Минюсте отклонение требований на сумму более $14,5 млрд "уже на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции" назвали полной победой.

"Доводы, приведенные в арбитражном решении, подтверждают соответствие международному праву позиции РФ и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований (в том числе, в "крымских арбитражах" и процессах по искам бывших акционеров "ЮКОСа")", - добавили в министерстве.

Межпромбанк Пугачева лишился лицензии в 2010 году. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы по иску ЦБ признал МПБ банкротом.

Затем суды решили взыскать 75,6 млрд рублей солидарно с Пугачева с экс-главой банка в последние месяцы перед отзывом лицензии Мариной Илларионовой , а солидарно с бывших председателей правления банка Диденко и Злобина - 7,2 млрд рублей. В начале 2016 года окончательное решение по этому вопросу принял Верховный суд России. Затем суды отказали Пугачеву в пересмотре этого решения в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

В январе 2011 года московский главк СКР возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. В том же году Пугачев покинул Россию С 2013 года он был объявлен в международный розыск. В 2015 году ему уже вменяли два эпизода крупных хищений и злоупотребление должностными полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов.

АСВ добивалось ареста его активов по всему миру в рамках обеспечения иска о привлечении бывшего банкира к ответственности на 75 млрд рублей.