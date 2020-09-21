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Экс-депутат-единоросс отпущен из-под ареста по делу о стрельбе по людям

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области Приозерский суд отказался продлить арест бывшему муниципальному депутату-единороссу Илье Русинову, сообщили в суде. Русинова обвиняют в стрельбе по людям, которые на лодке приблизились к его даче в июне.

В региональном управлении СКР уточнили, что Русинова освободили под запрет определенных действий. Он был арестован 23 июня. Ему вменяют покушение на убийство.

По версии следствия, 20 июня, в субботу вечером, 35-летний бизнесмен поругался с людьми, которые, по его оценке, слишком близко подплыли к его дачному участку. Он выстрелил в них с берега из карабина. Находившаяся в лодке женщина получила огнестрельное проникающее ранение таза и многооскольчатый перелом крестца, говорил источник "Интерфакса".

Сколько всего людей было в лодке, не уточнялось.

На момент задержания Русинов был исполнительным директором коммерческой компании. До того он был в Петербурге муниципальным депутатом.

После задержания "Единая Россия" приостановила его членство в партии.

Ленинградская область Приозерский суд Илья Русинов Петербург Единая Россия СКР

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