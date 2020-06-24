Прекращено уголовное дело против экс-главы "РусГидро" Дода о незаконных премиях

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы ОАО "РусГидро" Евгения Дода, обвиняемого в незаконном начислении себе премий.

"Подтверждаю, что уголовное дело прекращено. Следствие относительно быстро разобралось, что в действиях Евгения Вячеславовича нет состава преступления, и дело в отношении него было прекращено", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Руслан Коблев, отвечая на вопрос агентства.

Он отметил, что уголовное преследование его подзащитного было прекращено еще в ноябре 2018 года.

Уголовное дело бывшего бухгалтера корпорации Дмитрия Финкеля было прекращено в 2019 году.

Доду и Финкелю первоначально было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, организованном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ). Позднее следствие переквалифицировало их действия на статью о растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). Как считало следствие, Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами совершили хищение имущества "РусГидро" в особо крупном размере.

Свою вину фигуранты не признали. Защита и сами обвиняемые настаивали, что в их действиях отсутствует событие преступления. В настоящее время все обвинения сняты.

По словам адвоката, дополнительное расследование в отношении Дода пока не проводится, так как Следственный комитет обжаловал отказ Генпрокуратуры РФ утвердить обвинительное заключение.

В начале сентября 2017 года стало известно, что Генпрокуратура вернула в СК материалы уголовного дела для проведения дополнительного расследования и устранения нарушений. Поводом стали противоречия в финансовых экспертизах, которые были проведены следствием и стороной защиты, говорилось в публикации газеты "Коммерсантъ".