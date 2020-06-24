Военные опровергли серьезность инцидента с танком Т-34 на параде в Севастополе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Никто не пострадал в инциденте с танком Т-34, который возглавлял механизированную колонну на параде Победы в Севастополе, сообщил в среду Южный военный округ (ЮВО).

"Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было. Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", - говорится в сообщении округа, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "остановка танка Т-34 произошла на безопасном удалении от зрителей и не повлияла на движение остальной колонны военной техники". "После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом", - сказали в ЮВО.

Ранее в региональных СМИ со ссылками на местных жителей появились сообщения, что на параде в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.

Как сообщил в среду Черноморский флот, в праздновании 75-летия Победы в Севастополе, Симферополе, Керчи и Новороссийске приняли участие порядка пяти тысяч военнослужащих ЧФ.

В Севастополе состоялся парад войск гарнизона с прохождением пеших парадных расчётов, пролетом авиации, проездом исторической техники времен Великой Отечественной войны и механизированной колонны современных вооружений.

По данным штаба ЧФ, механизированная колонна состояла почти из 90 единиц военной техники. В их числе были и боевые машины периода войны, а в воздушной части парада приняли участие 26 летательных аппаратов.