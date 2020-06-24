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Парад Победы прошел в Петербурге в присутствии 200 ветеранов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Парад Победы состоялся в среду на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

В нем приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов. По Дворцовой площади промаршировали и юнармейцы, участие которых до последнего момента было под вопросом из-за несогласования с Роспотребнадзором.

В параде участвовали более 100 единиц военной техники общевойсковой армии ЗВО, в том числе, танки Т-72Б3, ЗРС С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М".

На трибунах были 200 ветеранов, которых рассадили в шахматном порядке для соблюдения безопасности. Гости парада были обеспечены масками.

Петербург Парад Победы

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