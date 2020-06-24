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РПЦ опровергла отсутствие патриарха Кирилла на параде Победы

РПЦ опровергла отсутствие патриарха Кирилла на параде Победы
Патриарх Кирилл и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада на Красной площади
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присутствовал среди гостей торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в среду "Интерфаксу" в патриархии.

"Предстоятель Русской церкви по традиции посетил военный парад на Красной площади, как и представители других традиционных религий России", - сказали в патриархии.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале подтвердил, что патриарх Кирилл был на Красной площади среди почетных гостей.

"С утра звонят журналисты, уточняющие, почему патриарха не было на параде. Друзья, Святейший патриарх на параде был. И не мог не быть. Почему не было в трансляции - вопрос не к нам, мы трансляцией не занимались", - указал представитель церкви.

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Парад Победы в Москве

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РПЦ патриарх Кирилл

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