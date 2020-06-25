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Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ
Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Росавиация предложил начать поэтапное восстановление международных пассажирских перевозок со стран СНГ, а рейсы в дальнее зарубежье возобновлять в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретной стране, пишет "Коммерсантъ".

Экономический кризис

Газета ссылается на письмо главы ведомства Александра Нерадько в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. О предложениях изданию рассказали несколько источников в отрасли. Источник "Коммерсанта" в Росавиации подтвердил, что такое письмо существует.

В секретариате Татьяны Голиковой сказали, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения и этот вопрос сейчас обсуждается. Конкретные решения по возобновлению международных рейсов будут приниматься "симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", добавили в секретариате.

Источники издания в авиакомпаниях не ждут скорых решений, а также сомневаются в том, что возобновление полетов по СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. "В существующей схеме принятия решений в правительстве руководитель Росавиации не может принимать решение об открытии международного авиасообщения. Его принимает оперативный штаб. В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию", - считает источник газеты в одной из компаний.

Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что международное авиасообщение может возобновиться с 15 июля, первыми могут начаться полеты в страны ЕАЭС и СНГ.

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Мумбаи, Индия
Росавиация Татьяна Голикова Роспотребнадзор Александр Нерадько СНГ коронавирус

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