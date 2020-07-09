Депутаты одобрили в первом чтении штрафы до 1,5 млн рублей за публикации о наркотиках

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки о штрафах до 1,5 млн рублей за размещение или распространение в интернете запрещенной информации о наркотиках и психотропных веществах с использованием интернета.

Законопроект №876368-7 правительство внесло в Думу в январе.

В поправках речь идет об административной ответственности для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики, а также для операторов связи, предоставляющих услуги связи провайдерам хостинга, за неисполнение блокировки информации, доступ к которой должен быть ограничен.

За пропаганду наркотиков чиновники предложили ввести штрафы для физлиц от 5000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. Для предпринимателей, работающих без образования юрлица, штрафы составят от 50 000 до 100 000 рублей, либо их обяжут прекратить работу на срок до 90 суток. Юрлиц предлагется штрафовать на суммы до 1,5 млн рублей либо также карать приостановкой работы на срок до 90 суток.

Поправки также предусматривают "ужесточение ответственности за пропаганду, либо незаконную рекламу наркотиков в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства".