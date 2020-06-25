Попова рассказала об особенностях подготовки к возможной второй волне COVID-19 осенью

Власти постараются сделать так, чтобы ухудшение ситуации с коронавирусом не нарушило привычный ритм жизни

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские власти готовятся ко второй волне коронавируса осенью так, чтобы не пришлось вводить дополнительные ограничения в стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России 24" (ВГТРК) в четверг.

"В России мы будем делать все для того, чтобы людям было комфортно, даже если осложнения, которые, конечно, могут быть осенью. Но чтобы они были такими, которые не нарушат привычный ритм жизни", - сказала Попова.

"Мы наработали большой опыт, мы понимаем, что это инфекция, которой можно управлять. И наша задача за грядущие два месяца подготовиться таким образом, что любое изменение или ухудшение эпидситуации не повлекло бы никаких дополнительных, тем более особых ограничений для населения РФ", - отметила она.

Руководитель федеральной службы напомнила, что Россия очень успешно движется к созданию вакцины. "Конечно, мы все ждем обещанных сроков. А это начало осени, для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины", - уточнила Попова. Глава Роспотребнадзора добавила, что сроки массовой вакцинации будут определяться позднее.

Ранее об опасности второй волны коронавируса, которая может наступить осенью этого года, говорил президент РФ Владимир Путин. "Это мы тоже должны иметь в виду и быть готовыми к такому развитию ситуации", - заявлял глава государства в конце мая.