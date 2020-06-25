Что произошло за день: четверг, 25 июня

Старт голосования по поправкам в Конституцию, обвинения Лукашенко в адрес РФ и Польши и награда для потерявшей туфельку участницы парада

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Президент РФ Владимир Путин призвал не допустить "принудиловки" и накрутки явки. В Москве к полудню проголосовали 12% избирателей, зарегистрировавшихся для голосования в электронном виде. Руководитель общественного наблюдательного штаба в Москве Илья Массух сказал, что в первые 15-20 минут в работе сайта был сбой, но затем система восстановилась.

- Журналист Павел Лобков заявил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. По его словам, сначала он отдал голос на избирательном участке №141 в Москве, а через час - в электронном виде. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о провокации и отметила, что "кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать". Полиция начала расследование. Бюллетени в урне на участке, где голосовал Лобков, признаны недействительными.

- ВОЗ заявила о резком приросте случаев COVID-19 в Европе после снятия ограничений. Рост заболеваемости отмечен в 30 странах. Между тем в Бразилии за сутки выявили почти 41 тыс. заболевших, общее их число перевалило за миллион. В США зарегистрированы более чем 45,5 тыс. новых случаев за сутки. В России заболеваемость продолжает снижаться: за сутки коронавирус нашли у 7 113 человек.

- Александр Лукашенко заявил о вмешательстве России и Польши в дела Белоруссии. Он подчеркнул, что в сети распространяются "жуткие фейки", и что он планирует обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле заявили об отсутствии аргументов у белорусской стороны.

- Евгений Примаков возглавил Россотрудничество. Внук и тезка бывшего премьер-министра Евгения Примакова-старшего до настоящего времени работал в комитете Госдумы по международным делам.

- Участница парада в Калининграде, сумевшая не сломать строй после потери туфельки, получила медаль. Командующий Балтийским флотом наградил гвардии прапорщика Ксению Кальчинскую "за стойкость, выдержку и самообладание".