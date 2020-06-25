В Бразилии за сутки почти 41 тыс. человек заразились COVID-19 и 1,1 тыс. умерли

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Медики в Бразилии за последние сутки выявили более 40,9 тысячи новых случаев заражения COVID-19, а общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране составило более 1,192 млн, сообщает в четверг новостной портал G1.

Кроме того, за сутки в стране от коронавируса умерли более 1,1 тыс. человек, а общее число умерших достигло отметки в 53,8 тыс. человек.

Бразилия занимает вторую строчку в мире после США среди стран, где выявлено наибольшее число заражений COVID-19.