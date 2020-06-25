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Пожар в музее Горького в Нижнем Новгороде полностью потушен

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в находящемся на реставрации здании литературного музея Горького в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 21.57 по Москве объявлена ликвидация последствий пожара на площади 500 кв.м", - сообщили в пресс-службе.

К ликвидации пожара было привлечено 114 человек и 36 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода сообщила, что восстановлением музея займется муниципалитет.

"Насколько пострадали интерьеры, нам предстоит оценить вместе с коллегами регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Потом будем принимать решение по скорейшему восстановлению объекта. Это муниципальное учреждение, и реставрацией, в том числе и после пожара, будет заниматься администрация Нижнего Новгорода", - приводятся в сообщении слова и.о. мэра города Юрия Шалабаева.

Шалабаев добавил, что на момент возникновения возгорания в музее проводились реставрационные работы, практически все экспонаты из него были вывезены осенью прошлого года. Оставшиеся в здании люстры XIX века пожарным удалось спасти.

Как сообщалось, информация о пожаре в музее поступила в 17:20 четверга. Произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. В 19:26 была объявлена локализация пожара, а в 20:15 - ликвидация открытого горения на площади 500 кв.м. Из здания эвакуирован охранник и материальные ценности, погибших и пострадавших нет.

Литературный музей - главное здание объединения муниципального бюджетного учреждения культуры "Государственный ордена Почёта музей А.М.Горького". Он располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых, в центральной исторической части Нижнего Новгорода.

Это один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде особняков с интерьером - образец парадного дома периода эклектики второй половины XIX века - памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения.

Нижегородская область

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