Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - За сутки в РФ выявлено 6 800 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в четверг и среду их было 7,1 тыс., во вторник, 23 июня, - 7,4 тыс., в понедельник, 22 июня, - 7,6 тыс.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки - Москва (0,4%), Чечня (0,6%), Московская область, Северная Осетия, Чукотский АО (по 0,7%).

Всего в России зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остается на третьем месте в мире по этому показателю. В США уже более 2,4 млн заболевших, в Бразилии - более 1,2 млн человек подхватили COVID-19. У занимающей четвертую строчку Индии 490 тысяч зараженных.

Новые больные выявлялись в 85 регионах РФ, больше всего в Москве - 813.

За сутки скончались от вируса 176 человек, общее число жертв достигло 8 781.

Количество поправившихся за весь период выросло до 384 152, в том числе 8 988 за последние сутки.