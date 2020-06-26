Что произошло за день: пятница, 26 июня

Приговор Серебренникову, полицейские у Лобкова и аннексия Иорданской долины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кирилл Серебренников осужден на три года условно. Режиссер, а также Юрий Итин и Алексей Малобродский признаны виновными в мошенничестве. Серебренников должен заплатить штраф в 800 тыс. рублей, но занимать административные должности в учреждениях культуры ему суд не запретил. Экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности, но от штрафа в 100 тыс. рублей освобождена. Суд счел, что о преступном замысле других фигурантов она не знала. Защита режиссера уже заявила о намерении обжаловать приговор.

- К Павлу Лобкову домой пришли полицейские. Журналиста и эксперта движения "Голос" Василия Вайсенберга опросили в связи с их заявлениями о возможности проголосовать дважды по поправкам в Конституцию.

- Суточный прирост заболевших COVID-19 в России упал ниже 7 тыс. человек. В столице 813 новых зараженных, при этом антитела к коронавирусу выявлены у 20% протестированных москвичей.

- Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину. Израильская сторона намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан. Изначально Биньямин Нетаньяху планировал уже 1 июля начать аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину, в рамках плана ближневосточного урегулирования, предложенного Дональдом Трампом.

- "Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды. Госмонополия выплатит по 15,24 руб. за акцию. Сегодня же рыночная капитализация "Газпрома" достигла 4,63 трлн рублей, и компания поднялась на первое место в России по этому показателю, опередив Сбербанк.

- Минздрав снова отложил приказ о проверке на наркотики водителей с признаками опьянения. Документ должен вступить в силу не 1 июля 2020 года, а 1 января 2021 года. Он предполагает необходимость проводить проверку на алкоголь и наркотики водителя при получении медсправки для водительского удостоверения в случае симптомов опьянения. Еще раньше Минздрав отказался от идеи проверять всех водителей на злоупотребление алкоголем при получении справки для прав.