Защита Серебренникова обжалует приговор

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Защита режиссера Кирилла Серебренникова обжалует приговор по делу "Седьмой студии", сообщил адвокат Дмитрий Харитонов и отметил, что решение Мещанского суда в законную силу не вступило.

Суд назначил Серебренникову три года условно, признав его виновным в мошенническом хищении 129 млн рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". Режиссер был также оштрафован на 800 000 рублей. Суд обязал его и его подельников возместить государству причиненный ущерб.

Серебренников сказал журналистам, что приговором недоволен.

"Спасибо за поддержку всех вас, спасибо за то, что верите в нашу невиновность", - добавил он.

Бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский приговорен к двум годам условно, бывший гендиректор организации Юрий Итин - к трем. Обоих оштрафовали на 200 000 рублей и на определенный срок запретили занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры.

Четвертая подсудимая, бывшая руководитель департамента Минкультуры Софья Апфельбаум признана виновной не в мошенничестве, а в халатности. Суд решил, что она не была в курсе "преступного замысла" подельников, но не проверяла документы, поступавшие ей на подпись. От наказания она освобождена за истечением срока давности.

Суд также упомянул еще одну фигурантку дела, бывшего продюсера "Седьмой студии" Екатерину Воронову. Она находится в розыске.

Подсудимые вины не признают. Они утверждают, что все бюджетные средства были потрачены на "Платформу".

Бывший министр культуры Александр Авдеев перед приговором выступил против преследования творческих сотрудников за финансовые нарушения, и выразил опасение, что обвинительный приговор плохо скажется на имидже России. Действующий министр Ольга Любимова заявила, что в деле речь идет о крупном ущербе, нанесенном государству. Она заявила, что ведомство готовит законопроект, который разделит финансовое и творческое руководство учреждениями культуры, так что художественных руководителей будет невозможно привлекать за финансовые нарушени я.