Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Израиль отказался от аннексии Иорданской долины и уведомил об этом Палестинскую национальную администрацию (ПНА), сообщает Times of Israel со ссылкой на Channel 12.

По словам высокопоставленного палестинского представителя., соответствующее послание было передано главе ПНА Махмуду Аббасу через Иорданию после встречи главы израильской разведки "Моссад" Йоси Коэна с королем Абдаллой II.

Израильская сторона уведомила палестинское руководство, что намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отложить аннексию части оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.

По данным арабских СМИ, данная просьба продиктована стремлением Вашингтона избежать ухудшения отношений со странами Персидского залива.

Нетаньяху планировал уже 1 июля начать аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину, в рамках плана ближневосточного урегулирования, обнародованного в январе Трампом. Но для этого шага в соответствии с достигнутой при формировании коалиционного правительства Израиля договоренностью должно быть получено одобрение Вашингтона.

Между тем, по данным израильских СМИ, в Вашингтоне разнятся мнения о том, как должна быть проведена аннексия территорий.

Как писала ранее газета Times of Israel, в Вашингтоне могут заявить Израилю, что не все желаемые территории нужно аннексировать сразу, а предложат сделать это поэтапно, начав с территорий, прилегающих к Иерусалиму. К такому мнению в Вашингтоне пришли из-за резкой критики этого плана всеми партнерами США как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В Вашингтоне опасаются, что если Израиль объявит свой суверенитет над всеми желаемыми территориями сразу, то это может грозить разрывом многих связей в регионе. Также в Белом доме не хотят, чтобы резкая аннексия исключила возможность переговоров между сторонами в будущем.