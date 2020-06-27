Экс-редакторa газеты "Новгород" обвинили в насилии над коллегой

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Новгородского управления СК предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера экс-редактору газеты "Новгород" Михаилу Боголюбову.

В пресс-службе ведомства не уточнили, признал ли журналист вину.

Как сообщалось, в октябре 2019 года в УСК с заявлением о насилии со стороны Боголюбова обратилась корреспондент издания "Новгород.ру" Алина Щеглова. В декабре дума Великого Новгорода удовлетворила заявление Боголюбова об увольнении по собственному желанию.