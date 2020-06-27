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Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж
Аэропорт Домодедово во время пандемии COVID-19
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Крупные туроператоры не возлагают надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц и аннулируют туры с вылетами в июле, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Об этом сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, "Интурист".

Так, решение аннулировать туры с датами вылета в июле принял туроператор Coral Travel. Поездку можно перебронировать на любой маршрут и даты до конца 2021 года. Ранее уплаченные средства доступны к гарантированному использованию на условиях акции "Возрождение!".

Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля. Перенос ранее забронированной поездки без доплат возможен на любые даты 2020 г. или 2021 г. Также возможен перенос на другие направления, в том числе с зарубежных чартерных направлений на российские.

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В компании TEZ Tour отменили полетные программы в Турцию и на Кипр - до 17 июля включительно, а также Грецию, Италию, Испанию - до 31 июля. Туроператор предлагает перенести поездки на другие даты без доплат на основе чартерной перевозки по ряду направлений: Болгария, Греция, Испания, Италия, Турция, Кипр.

В ANEX Tour сообщили, что отменили туры в Турцию с 1 по 15 июля. По ряду других направлений туры отменены до конца июля, их можно перенести на различных условиях.

Туроператор PEGAS Touristik также аннулировал туры на июль, туристы смогут перебронировать свои поездки на другие даты.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за коронавируса еще в марте. В мае глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что ведомство надеется на восстановление международных авиаперевозок, с учетом ряда условий, начиная с июля.

25 июня "Коммерсантъ" писал, что Росавиация предложила начать поэтапное восстановление международных пассажирских перевозок со стран СНГ, а рейсы в дальнее зарубежье возобновлять в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретной стране. Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что международное авиасообщение может возобновиться с 15 июля, первыми могут начаться полеты в страны ЕАЭС и СНГ.

АТОР Интурист TEZ Tour

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