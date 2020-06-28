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В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса

В России за сутки выявлено 6 791 новый случай коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в РФ коронавирусная инфекция нового типа выявлена еще у 6 791 человека, сообщает оперштаб.

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в субботу и пятницу их было около 6,8 тыс., в четверг и среду - 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс.

Число заболевших за весь период по всей стране достигло 634 437 человек.

В Москве за сутки 717 новых эпизодов COVID-19. Еще 325 заболевших выявлены в Московской области, 285 - в Ханты-Мансийском АО, 232 - в Иркутской области, 222 - в Нижегородской области, 217 - в Санкт-Петербурге.

Скончались в РФ за сутки 104 человека, из них 24 - в Москве. За весь период погибли 9 073 человека.

Выздоровели и выписаны уже 399 087 пациентов, в том числе 5 735 за последние 24 часа.

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