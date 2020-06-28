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Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия справится с последствиями пандемии коронавируса "достойно и с минимальными потерями".

В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), фрагменты которой опубликованы на сайте Вести.ру, президент уточнил, что вопрос лишь в том, какой страна это сделает.

По словам главы государства, "то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями".

По данным на 28 июня, в РФ заболели коронавирусом 634 437 человек. Из них поправились уже 399 087 пациентов, скончались за весь период 9 073 человека.

Путин напомнил, что в начале нулевых в России был "хронический дефицит" бюджета, люди не получали зарплаты по несколько месяцев.

По его словам, за прошедшее время резервы страны "выросли в 50 раз". Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия - это "другая страна", сказал Путин.

"Да, нам еще очень много надо сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - добавил глава государства.

Хроника 09 января – 28 июня 2020 годаПандемия коронавируса
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