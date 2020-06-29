ОСК заключила контракт на строительство сухого дока для ремонта "Адмирала Кузнецова"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Объединенная судостроительная корпорация по итогам закрытого конкурса заключила контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов", сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов. Подрядчиком стала компания "Оргэнергострой".

Заявки на конкурс подали семь компаний. В ОСК выбрали подрядчика с достаточно стабильным финансовым положением, который подтвердил, что авианосец можно будет завести в этот док летом 2021 года, отметил Рахманов.

По его словам, "Оргэнергострой" уже разворачивает работу в Мурманске.

По словам Рахманова, в целом работы по ремонту "Адмирала Кузнецова" идут по графику. На вопрос, будет ли идти черный дым от авианосца после модернизации, гендиректор ОСК сказал: "Думаю, что дымить не будет".

12 декабря на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который был на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. Он начался во время сварочных работ. Погибли двое военнослужащих. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В апреле Рахманов оценил ущерб, нанесенный крейсеру от пожара, в 500 млн рублей.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В результате модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

Корабль начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных действиях в Сирии. За время этого похода "Адмирал Кузнецов", по официальным данным, потерял два палубных истребителя - МиГ-29К и Су-33. Журналисты отмечали, что в походе крейсер сильно дымил.

Уже во время ремонта, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавучего дока 82-го судоремонтного завода в Рослякове, в ночь на 30 октября 2018 года плавдок затонул. Один из кранов дока упал на палубу авианосца. В Минпромторге тогда заявили, что на корабле получили незначительные повреждение корпусные конструкции выше ватерлинии.