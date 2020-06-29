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ОСК заключила контракт на строительство сухого дока для ремонта "Адмирала Кузнецова"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Объединенная судостроительная корпорация по итогам закрытого конкурса заключила контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов", сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов. Подрядчиком стала компания "Оргэнергострой".

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Заявки на конкурс подали семь компаний. В ОСК выбрали подрядчика с достаточно стабильным финансовым положением, который подтвердил, что авианосец можно будет завести в этот док летом 2021 года, отметил Рахманов.

По его словам, "Оргэнергострой" уже разворачивает работу в Мурманске.

По словам Рахманова, в целом работы по ремонту "Адмирала Кузнецова" идут по графику. На вопрос, будет ли идти черный дым от авианосца после модернизации, гендиректор ОСК сказал: "Думаю, что дымить не будет".

12 декабря на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который был на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. Он начался во время сварочных работ. Погибли двое военнослужащих. По факту возгорания было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В апреле Рахманов оценил ущерб, нанесенный крейсеру от пожара, в 500 млн рублей.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В результате модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

Корабль начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных действиях в Сирии. За время этого похода "Адмирал Кузнецов", по официальным данным, потерял два палубных истребителя - МиГ-29К и Су-33. Журналисты отмечали, что в походе крейсер сильно дымил.

Уже во время ремонта, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавучего дока 82-го судоремонтного завода в Рослякове, в ночь на 30 октября 2018 года плавдок затонул. Один из кранов дока упал на палубу авианосца. В Минпромторге тогда заявили, что на корабле получили незначительные повреждение корпусные конструкции выше ватерлинии.

"Адмирал Кузнецов"

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Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.Самолет Су-27К после учебных полетов на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 1994 год.Крейсер после планового ремонта на судоремонтном заводе "Севморпуть". Мурманск, 1999 год. Авианосец в плавучем доке судоремонтного завода во время специальных учений по тыловому и техническому обеспечению сил флота России. Мурманская область, 2006 год."Адмирал Кузнецов" в плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода в Росляково. Мурманская область, август 2010 года.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время военно-морского парада в День ВМФ России. Мурманская область, 2014 год.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с истребителями Су-33 на территории судоремонтного завода перед испытаниями обновленной авиагруппы. Североморск, 2016 год."Адмирал Кузнецов" на 35-м судоремонтном заводе перед летним морским походом. Мурманск, 2016 год.Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам СирииДальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ к берегам Сирии. Военнослужащие играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Истребители Су-33 (на первом плане) и МиГ-29К (на дальнем плане) на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Средиземное море, 2017 год.Утренняя гимнастика экипажа в ангаре тяжелого авианесущнго крейсера "Адмирал Кузнецов" во время стоянки корабля в пункте постоянного базирования. Мурманск, 2018 год.
Подъем военно-морского флага СССР на авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Севастополь, 1991 год.
Хроника 12 декабря 2019 года – 29 июня 2020 годаПожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов Мурманск ОСК Алексей Рахманов Оргэнергострой

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