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На "Адмирале Кузнецове" провели учения по борьбе за живучесть при пожаре

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов, который остается на ремонте после декабрьского пожара, провели тренировку по борьбе за живучесть корабля при пожаре, сообщили в центре судоремонта "Звездочка".

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

По сценарию учебной тревоги были отработаны действия экипажа при возгорании электрооборудования в одном из ремонтируемых отсеков. Моряки действовали по штатному расписанию, они отработали свои действия на случай аварийной ситуации, условно применяли средства пожаротушения, а также отработали эвакуацию ремонтных рабочих и проверили, как работает система оповещения.

Учения прошли с участием управления МЧС по Мурманской области.

12 декабря 2019 года на авианосце, который на тот момент стоял на ремонте в Мурманске, случился пожар. Сообщалось, что причиной могло стать попадание окалины при сварке на брошенную промасленную ветошь. Огонь тушили сутки. Погиб военнослужащий-контрактник, участвовавший в тушении пожара, и офицер Северного флота. Еще 14 человек пострадали. По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (216 УК).

В феврале глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сказал, что сумма ущерба, который корабль понес из-за пожара, может превысить 300 млн рублей.

В декабре "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в штабе Северного флота написал, что ущерб от пожара может достигать 95 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью всего корабля. Рахманов эту версию опроверг и сказал, что крейсер не получил критических повреждений, а оборудование, которое там должны были заменить в ходе ремонта, успели только демонтировать.

Адмирал Кузнецов ВМФ ОСК Алексей Рахманов ЦС Звездочка МЧС Мурманская область

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