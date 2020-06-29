Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

Слесарь оборонного завода осужден на 4 года за хищение и продажу гексогена

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский городской суд приговорил к четырем годам колонии слесаря-ремонтника с завода им.Свердлова за кражу взрывчатки, сообщила объединенная пресс-служба судов Нижегородской области. Он также оштрафован на 12 000 рублей.

Следствие и суд установили, что в 2019 году подсудимый вынес с завода 527 граммов гексогена, на парковке пересыпал взрывчатку из-под чипсов и положил его в свой автомобиль. Позднее гексоген он продал.

Кроме того, следователи нашли на территории завода спрятанную им же еще одну партию взрывчатки - 170 граммов октогена.

Суд квалифицировал действия рабочего по ряду статей УК РФ, среди которых хищение, незаконные хранение, сбыт и перевозка взрывчатых веществ. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, отмечает пресс-служба.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" выпускает боеприпасы. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

Дзержинск Нижегородская область завод Свердлова

Новости

В Думе предложили обязать крупные агрегаторы платить СМИ за контент

Число "удаленщиков" в России увеличилось с апреля в 30 раз

Число "удаленщиков" в России увеличилось с апреля в 30 раз

Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

В сетях российских кинотеатров усомнились в возможности открыться с 15 июля

Дело "Седьмой студии"

Прокурор попросила освободить экс-главбуха "Седьмой студии" Масляеву от наказания

Прокурор попросила освободить экс-главбуха "Седьмой студии" Масляеву от наказания

Экологи сочли невозможной полную ликвидацию последствий сброса отходов в тундру в Норильске

Изменение Конституции

В Кремле сочли допустимой публикацию предварительных итогов голосования по Конституции

В Кремле сочли допустимой публикацию предварительных итогов голосования по Конституции

В правительстве сообщили, что цены в отелях РФ сохраняются на прошлогоднем уровне

В правительстве сообщили, что цены в отелях РФ сохраняются на прошлогоднем уровне

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Изменение Конституции

Свыше 40 млн россиян уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Свыше 40 млн россиян уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');