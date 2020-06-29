Слесарь оборонного завода осужден на 4 года за хищение и продажу гексогена

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский городской суд приговорил к четырем годам колонии слесаря-ремонтника с завода им.Свердлова за кражу взрывчатки, сообщила объединенная пресс-служба судов Нижегородской области. Он также оштрафован на 12 000 рублей.

Следствие и суд установили, что в 2019 году подсудимый вынес с завода 527 граммов гексогена, на парковке пересыпал взрывчатку из-под чипсов и положил его в свой автомобиль. Позднее гексоген он продал.

Кроме того, следователи нашли на территории завода спрятанную им же еще одну партию взрывчатки - 170 граммов октогена.

Суд квалифицировал действия рабочего по ряду статей УК РФ, среди которых хищение, незаконные хранение, сбыт и перевозка взрывчатых веществ. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, отмечает пресс-служба.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" выпускает боеприпасы. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.