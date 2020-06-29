Путин наградил 19-летнюю ульяновскую активистку посмертно за помощь пожилым людям

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград, сообщает сайт главы государства.

Посмертно указом президента за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией, Орденом Пирогова награждена волонтер из Ульяновской области Светлана Анурьева.

Девятнадцатилетняя девушка помогала одиноким пожилым людям и развозила им продукты. В начале мая девушка почувствовала себя плохо, у нее был диагностирован неоперабельный рак четвертой степени. 12 мая девушку выписали, и она продолжила оказывать помощь, работая волонтером. В конце мая девушка скончалась.

Новые награды

Президент РФ указом учредил Орден Пирогова и медаль Луки Крымского десять дней назад, 19 июня.

Орденом Пирогова будут награждаться россияне за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Этой награды также будут удостаиваться граждане России за высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, а также за предупреждение возникновения и развития заболеваний, разработку и внедрение инновационных методов профилактики, диагностики и лечения болезней и медицинской реабилитации. Кроме того, награда будет вручаться за особые заслуги в благотворительной деятельности и волонтерстве.

В свою очередь медалью Луки Крымского будут награждаться врачи, средний и младший медицинский персонал и другие работники сферы здравоохранения за заслуги в области охраны здоровья и большой вклад в организацию оказания медпомощи, разработку и изготовление инновационных лекарственных препаратов, самоотверженность и профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях.