Для тушения пожара на свалке отходов в Норильске привлекли тяжелую технику

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Площадь локализации пожара на свалке промышленных отходов в Норильске составила 1,4 тыс. кв. метров, для его ликвидации привлечена спецтехника предприятия-владельца полигона, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

"Площадь локализации 1400 кв.м. На данный момент задействовано 7 ед. техники и 24 человека (это сотрудники и техника МЧС и сотрудники и техника предприятия). Также применяется тяжёлая техника предприятия для разгребания куч", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время открытого горения на полигоне нет, однако процесс ликвидации загорания будет длительным.

Ранее сообщалось, что в понедельник полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске на площади 1 тыс. кв. метров. Угрозы ближайшим строениям не было. В ликвидации возгорания задействовано 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и 3 единицы техники. В настоящее время пожар локализован. По факту пожара прокуратура проводит проверку соблюдения на полигоне экологического законодательства и пожарной безопасности.

По данным информационно-аналитической системы "Спарк-Интерфакс" ООО "Байкал-2000" зарегестрировано в Норильске в мае 2000 года, имеет лицензию Росприроднадзора на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.