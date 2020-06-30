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Крупный пожар на полигоне промышленных отходов в Норильске ликвидирован

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на полигоне промышленных отходов в районе Талнах города Норильска (Красноярский край), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Площадь пожара на полигоне ООО "Байкал-2000" достигала 1,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске в понедельник на площади 1 тыс. кв. метров. Угрозы ближайшим строениям не было. В ликвидации возгорания участвовали 26 человек и 8 единиц техники.

Прокуратура проводит проверку соблюдения на полигоне экологического законодательства и пожарной безопасности.

По данным информационно-аналитической системы "Спарк-Интерфакс", ООО "Байкал-2000" зарегистрировано в Норильске в мае 2000 года, имеет лицензию Росприроднадзора на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.

Норильск

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