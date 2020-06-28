Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Жертвами COVID-19 стали уже более 500 тысяч человек

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано 10 080 224 инфицированных, число умерших достигло 501 262 человек, сообщил портал Worldometer в ночь на воскресенье.

Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн - в Бразилии. В России по состоянию на утро субботы было зарегистрировано 627 646 заболевших.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.