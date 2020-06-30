Пожарные ликвидировали открытое горение на таможенном складе в Петербурге

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге пожарные к полудню ликвидировали открытое горение на таможенном складе в Красногвардейском районе Петербурга, который загорелся около 5 утра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Сейчас в здании проливают и разбирают конструкции.

Сигнал о пожаре на складе на Пискаревском проспекте поступил в МЧС в 05:25 во вторник. Там горели два металлических ангара. Возгорание локализовали на площади 2300 кв. метров. Как уточнял замначальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок, происходило факельное горение складских корпусов с внутренним наполнением - горючей загрузкой.

На протяжении первого часа тушения ранг опасности пожара повышали с первого до третьего из-за возникшей угрозы, что пламя перебросится на соседние ангары. К 8:41 ранг пожара понизили до № 1-БИС.

Данных о пострадавших у МЧС нет.

Пожар тушили 37 единиц техники и 153 человека, МЧС задействовало пожарный поезд.