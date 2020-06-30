Путин днем выступит с телеобращением

Президент России Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит с телеобращением к гражданам России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Это будет ориентировочно ближе к двум часам дня", - сказал Песков.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Собеседник агентства уточнил, что "среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня - дни, непосредственно предшествующие дате голосования".

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно проходит также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно проголосовать в электронной форме. С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ поддержали законодательные собрания всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.