Гидрометцентр дал оптимистичный прогноз по сбору зерна в России

Роман Вильфанд пообещал, что россияне не останутся без хлеба

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Валовый сбор зерновых культур в России прогнозируется выше среднего значения за последние пять лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Если суммировать, можно говорить, что в нашей стране прогноз валового сбора зерна выглядит вполне оптимистично, а именно валовый сбор и озимых и яровых культур будет несколько выше среднего значения за пятилетие", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник, говоря о последних прогнозах агрометеорологов.

Он также напомнил, что последняя пятилетка была очень урожайной, таким образом, сборы будут высокими. "Так что с хлебом будем", - сказал Вильфанд.