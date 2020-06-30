В Минсельхозе обсудили отмену квоты на экспорт зерна при урожае в 125 млн т

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия в новом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) может отказаться от квоты на экспорт зерна, если получит урожай не менее 125 млн тонн и при экспортном потенциале в 45 млн тонн. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух человек, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.

Вопрос о том, что при таких условиях механизм квотирования экспорта зерна в новом сельхозгоду может не применяться, обсуждался, в частности, на совещании Минсельхоза с крупнейшими экспортерами зерна 17 июня, сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Укладывается ли рынок в показатели 125 млн тонн урожая и 45 млн тонн экспорта, станет понятно позже, ближе к завершению уборочной кампании, считает он.

Это может проясниться даже еще позже – к концу 2020 года, поскольку квота в любом случае вводится во второй половине сезона, то есть не ранее января 2021 года, заявила генеральный директор ТД "РИФ" (крупнейший экспортер зерна) Марина Турянская.

Но такие параметры вполне приемлемы, так как дают возможность экспортировать достаточное количество зерна и не допустить дефицита и роста цен на внутреннем рынке, считает Зернин. Если урожай будет меньше, то квота может быть введена для обеспечения продовольственной безопасности, как это было сделано в текущем сезоне, добавил он.

Представитель Минсельхоза не ответил на вопрос, рассматривается ли отказ от квоты при достижении определенного уровня экспорта и урожая. По его словам, механизм предполагает, что в первую половину сезона рынок работает без ограничений, а во второй половине устанавливается количественное ограничение с учетом потребностей внутреннего рынка. Урожай в этом году, по оценке Минсельхоза, ожидается в 122,5 млн тонн, в том числе до 75 млн тонн пшеницы. Экспорт прогнозируется на уровне 45 млн тонн.

Механизм квотирования экспорта зерна появился в 2020 году. Квота в объеме 7 млн тонн введена на срок с 1 апреля по 30 июня. Ее действие не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.

Говоря о возможном использовании механизма квотирования экспорта в будущем, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила в апреле: "Опробуем этот механизм в текущих условиях, посмотрим, как рынок будет на него реагировать и какой эффект он окажет на цену". "В дальнейшем совместно с ФТС обсудим его усовершенствование и отработаем все нюансы, чтобы сформировать выверенное решение на следующий год, - заявляла она. - Тема обеспечения продовольственной безопасности никуда не денется. У нас достаточно зерна. Но лидерство России по экспорту пшеницы тем более заставляет нас уделять особое внимание контролю поставок и достаточности зерна на внутреннем рынке".