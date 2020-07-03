Минсельхоз заверил, что нет необходимости создавать спецфонд пшеницы для мукомолов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз обсуждает предложение Союза экспортеров зерна о создании в РФ фонда продовольственной пшеницы для обеспечения мукомолов, но считает, что пока необходимости в этом нет.

"Правильно Союз работает. Предложение правильное, но формировать именно сейчас этот фонд необходимости нет", - заявил "Интерфаксу" первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

По его словам, по поручению министра предложение Союза экспортеров вынесено на обсуждение экспертов. "Сегодня гибкость реагирования на вызовы рынка очень высока, поэтому будет необходимость – создадим", - сказал он.

Как отметил Хатуов, прогнозы балансов зерна в регионах положительные, "поэтому проблем с мукомольными партиями в Российской Федерации быть не может". "Их уже десятилетия нет, и не будет", - заключил он.

Как сообщалось, на совещании у президента РФ в мае этого года председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин предложил на базе интервенционного фонда создать фонд продовольственного зерна для обеспечения мукомольных предприятий.

По его словам, речь идет о перезагрузке фонда. "Надо немного модифицировать нормативную базу, сузив круг покупателей зерна, и закладывать в фонд зерно только мукомольного качества", - пояснял он позже "Интерфаксу".

Интервенционный фонд существует для проведения товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. В настоящее время идут товарные интервенции – государство продает зерно из фонда.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его подорожание, при падении цен – снимает "лишнее" зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Госагентом по распоряжению зерном интервенционного фонда является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).