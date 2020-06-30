В РПЦ не оценили идею депутата проверять будущих священников на психические отклонения

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви негативно встретили инициативу депутата Госдумы Евгения Марченко, предложившего проверять будущих священников на судимость и психические отклонения.

"Правовое управление Московской патриархии рассматривает предложение депутата Марченко как грубо противоречащее конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства", - говорится в заявлении управления, текстом которого располагает "Интерфакс".

В патриархии напомнили, что, согласно п.5 ст.4 федерального закона о свободе совести и конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства, религиозное объединение "создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно соответствующим условиям и требованиям и в порядке, предусматриваемом своими внутренними установлениями".

Кроме того, в силу п.5 ст.24 того же закона "религиозные организации вправе устанавливать в соответствии со своими внутренними установлениями условия деятельности священнослужителей и религиозного персонала, а также требования к ним, в том числе в части религиозного образования".

"Исходя из этих норм законодательства, государство не может регулировать кадровую политику церкви и устанавливать условия рукоположения либо какие-либо требования к должности священнослужителя. Данные вопросы являются исключительной прерогативой самих конфессий, внутренние установления которых государство в силу ст.15 упомянутого закона должно уважать", - отмечено в заявлении.

Аналогичным образом, сказано далее, из п.5 ст.4 закона о свободе совести следует, что депутаты не вправе вмешиваться в иерархическую структуру церкви и диктовать ей, какие именно синодальные отделы должны в ней функционировать.

Данная позиция неоднократно подтверждалась решениями Европейского суда по правам человека, напомнили в патриархии. Так, в решении от 6 декабря 2011 года по делу "Андреас Баудлер против Германии" ЕСПЧ признал, что существует определенный круг вопросов взаимоотношений внутри религиозного объединения, который регулируется исключительно каноническими регламентирующими нормами.

По сообщениям СМИ, депутат Марченко предложил проверять кандидатов в священники на наличие криминального прошлого и психических отклонений. Поводом для этой инициативы стали последние новости из Среднеуральского женского монастыря, где схиимгумен Сергий (Романов) фактически захватил власть.

Ранее широкий резонанс получили высказывания этого клирика, в которых он проклял тех, кто закрывает храмы из-за пандемии, предупредил о создании "электронного лагеря сатаны" и в конце концов призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.