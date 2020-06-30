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Российский космонавт на борту МКС проголосовал по поправкам в Конституцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на борту МКС, принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты", - рассказали в госкорпорации.

Как пояснили в "Роскосмосе", Иванишин постоянно зарегистрирован в Москве, поэтому он "имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале 2020og.ru".

"В свою очередь космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию - ИФ), где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене", - добавили в "Роскосмосе".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области шло электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокДеревня Николаевка, Омская областьАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Хроника 15 января – 30 июня 2020 годаИзменение Конституции
МКС Анатолий Иванишин Роскосмос Иван Вагнер Конституция

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