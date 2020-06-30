Российский космонавт на борту МКС проголосовал по поправкам в Конституцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на борту МКС, принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты", - рассказали в госкорпорации.

Как пояснили в "Роскосмосе", Иванишин постоянно зарегистрирован в Москве, поэтому он "имеет возможность проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале 2020og.ru".

"В свою очередь космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер проголосует 1 июля 2020 года через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию - ИФ), где по закрытому каналу связи выразит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене", - добавили в "Роскосмосе".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области шло электронное голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.