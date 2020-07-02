Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Духовное управление мусульман пригрозило духовным судом лидеру отколовшейся организации

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Главы мусульман Ивановской области Фарит Ляпин подлежит Духовному суду, к нему уже приняты меры дисциплинарного характера, заявила пресс-служба Духовного управления мусульман России. Ляпин ранее объявил, что Духовное управление мусульман Ивановской области перерегистрировалось и теперь не будет подчиняться всероссийской организации.

В ДУМ России заявили, что перерегистрация произошла с нарушениями, была нелегитимной и назвали действия Ляпина "подлогом" и обманом".

Ляпин сообщил, что ДУМ Ивановской области прошло перерегистрацию как независимая централизованная религиозная организация и собирается вести самостоятельную политику на встрече с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.

В ДУМ России напомнили, что устав региональной организации был перергистрирован в октябре-ноябре 2019 года "вследствие грубого подлога и обмана Духовного управления мусульман РФ и лично муфтия шейха Равиля Гайнутдина, а также органа юстиции", поскольку новая редакция устава, предложенная на подпись муфтию Гайнутдину, не совпадает с типовым уставом региональной Централизованной религиозной организации, утвержденным ДУМ России.

Новый устав кардинально отличается от текста старого, противоречит уставу федеральной организации и не предусматривает подчинения ДУМ России и согласованию с ним важных вопросов. Некоторые положения устав не соответствуют и российским законам, считают в управлении. Текст нового зарегистрированного устава в аппарат ДУМ России своевременно не предоставили.

"В связи с неоспоримым фактом подлога учредительных документов, порочащим звание мусульманского религиозного деятеля, в отношении Ф.Ляпина были предприняты меры дисциплинарного взыскания, что и стало причиной его заявлений о неподчинении внутри структуры ДУМ РФ", - говорится в пресс-релизе.

ДУМ Ивановская область Равиль Гайнутдин Фарит Ляпин

Новости по теме

Новости

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Изменение Конституции

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене
Изменение Конституции

Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Изменение Конституции

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек
Изменение Конституции

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов

За поправки проголосовали 77,92% избирателей после обработки 100% протоколов
Экономический кризис

Компания Александра Лебедева купила долю в сети кафе "Андерсон"

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');