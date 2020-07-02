Духовное управление мусульман пригрозило духовным судом лидеру отколовшейся организации

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Главы мусульман Ивановской области Фарит Ляпин подлежит Духовному суду, к нему уже приняты меры дисциплинарного характера, заявила пресс-служба Духовного управления мусульман России. Ляпин ранее объявил, что Духовное управление мусульман Ивановской области перерегистрировалось и теперь не будет подчиняться всероссийской организации.

В ДУМ России заявили, что перерегистрация произошла с нарушениями, была нелегитимной и назвали действия Ляпина "подлогом" и обманом".

Ляпин сообщил, что ДУМ Ивановской области прошло перерегистрацию как независимая централизованная религиозная организация и собирается вести самостоятельную политику на встрече с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.

В ДУМ России напомнили, что устав региональной организации был перергистрирован в октябре-ноябре 2019 года "вследствие грубого подлога и обмана Духовного управления мусульман РФ и лично муфтия шейха Равиля Гайнутдина, а также органа юстиции", поскольку новая редакция устава, предложенная на подпись муфтию Гайнутдину, не совпадает с типовым уставом региональной Централизованной религиозной организации, утвержденным ДУМ России.

Новый устав кардинально отличается от текста старого, противоречит уставу федеральной организации и не предусматривает подчинения ДУМ России и согласованию с ним важных вопросов. Некоторые положения устав не соответствуют и российским законам, считают в управлении. Текст нового зарегистрированного устава в аппарат ДУМ России своевременно не предоставили.

"В связи с неоспоримым фактом подлога учредительных документов, порочащим звание мусульманского религиозного деятеля, в отношении Ф.Ляпина были предприняты меры дисциплинарного взыскания, что и стало причиной его заявлений о неподчинении внутри структуры ДУМ РФ", - говорится в пресс-релизе.