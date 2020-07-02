РСПП предложил утвердить программу адресной продовольственной помощи населению

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей направил в правительство письмо с предложением подготовить и реализовать в стране программу целевой продовольственной помощи малоимущим. У "Интерфакса" есть копия письма.

Помогать бедным продуктами в условиях пандемии и ухудшения положения граждан предлагают производители, потребители, поставщики и продавцы продовольственных товаров, отмечают в союзе.

В последние годы в нескольких регионах - Мордовии, Бурятии, Омской, Саратовской и Ульяновских областях - испытывали схему адресной продпомощи людям, но, несмотря на положительный результат, массового распространения этого механизма не произошло, напомнили в РСПП. По мнению экспертов, это случилось из-за неразвитости законодательной базы, отсутствия единых подходов, а также децентрализации полномочий. В частности, основные параметры внутренней продпомощи определены в большом количестве нормативных правовых актов различной ведомственной принадлежности, а полномочия по оказанию такой помощи делегированы на региональный уровень и реализуются в условиях ограниченности региональных бюджетов.

В связи с этим РСПП предлагает подготовить и принять новую Концепцию развития внутренней продовольственной помощи в России (утверждена распоряжением правительства 3 июля 2014 года), актуализировать проект программы поддержки потребительского спроса на продовольствие, разработанный в 2016-2018 годах, и согласовать его с финансированием мероприятий по оказанию такой помощи из федерального бюджета и бюджетов регионов.

В союзе предлагают перечислять бедным на специальную карту определенную сумму из федерального бюджета, чтобы на эти деньги можно было купить отечественные продукты, кроме чипсов, газировки, алкоголя, табака и других неполезных вещей. Таким образом, программа поддержит не только потребителей, но и отечественных производителей продовольствия. Эксперты подсчитали, что в результате на один рубль вложенных средств прибавка ВВП составит до 1,9 рубля.

В РСПП также предлагают определить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный за разработку проекта мероприятий проекта программы, внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу для формирования единого подхода к оказанию внутренней продпомощи, возобновить функционирование рабочей группы по формированию системы внутренней продпомощи при правительственной комиссии по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (в настоящее время комиссия разделена на две - по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий и по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса).

В апреле правительство попросили вернуться к программе адресной продовольственной помощи руководители ряда общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров.

Как заявил "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в настоящее время первыми шагами, предпринятыми органами власти для подержания потребительского спроса, можно считать прямые выплаты на детей, увеличение пособия по безработице и др. "Естественно, большая часть этих средств будет направлена на покупку продуктов питания", - сказал он.

Но в дальнейшем, считает Юшин, необходимо вернуться к изначальной идее - оказание адресной продовольственной помощи именно нуждающимся в ней и выстроить эффективную систему.