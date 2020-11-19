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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
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Москалькова предложила создать приюты для бездомных на время пандемии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала создать временные приюты для бездомных в период пандемии и раздавать им маски и средства личной гигиены. Она также поддержала просьбу к правительству разработать правила по лечению бездомных с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

По ее словам, сейчас бездомным, у которых выявлена коронавирусная инфекция, им отказывают в госпитализации. Им предлагают идти в хостелы для самоизоляции, хостелы их не принимают. В результате зараженные вынуждены находиться на улице, говорится в докладе омбудсмена о правах человека в период пандемии.

Она призвала во всех регионах создать дополнительные временные приюты, где бездомные могли бы самоизолироваться, организовать раздачу им средств личной гигиены, дезинфицирующих средств, создать условия, чтобы они могли мыться.

Москалькова также поддержала просьбу председателя Совета при президенте по правам человека Валерия Фадеева к правительству разработать регламент оказания медицинской помощи бездомным, болеющим коронавирусом в легкой форме, предлагая включить в него оказание медпомощи бездомным и при других заболеваниях.

Помощь бедным

Омбудсмен призвала "решить вопрос бесплатного обеспечения масками, по возможности, максимального числа граждан, или, по крайней мере, нуждающихся в поддержке государства", а также предоставить помощь нуждающимся "в виде топлива, продуктов, одежды, обуви, лекарств, другой бытовой поддержки, предоставлять маски, перчатки, дезинфицирующие средства в период распространения коронавируса инвалидам, многодетным, семья с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, неработающим пенсионерам" и лекарства от хронических заболеваний льготным категориям граждан.

Помощь семьям с детьми

Москалькова предложила распространить меры поддержки, введенные ранее для семей с детьми от 3 до 16 лет, и на детей старшего возраста до их совершеннолетия, и обеспечить работающим родителям, получающим выплаты из-за временной нетрудоспособности и материнства, также выплаты пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком до 14 лет при карантине в детсаду или школе до его окончания.

Кроме того, она предложила ввести мораторий на обращение взыскания по кредитам на единственное жилье должника, имеющего несовершеннолетних детей, на период пандемии и посткарантинный период, и рассматривать в качестве обстоятельства непреодолимой силы падение доходов граждан в период пандемии при рассмотрении вопроса о реструктуризации ипотечных кредитов, продлить срок действия моратория на взыскание неустойки за несвоевременную оплату за квартиру, ЖКХ и после 1 января 2021 года.

Студенты

Москалькова также посоветовала пересчитать тем, кто платит за образование, стоимость обучения при переходе с очной учебы на удаленку. Ранее студенты-контрактники МГУ заявили, что через суд потребуют пересчитать им стоимость обучения, поскольку на удаленке они фактически лишены очного обучения, обещанного им по контрактам. В МГУ возразили, что дистанционная учеба - разновидность очного, и условия договоров не нарушены.

Еще омбудсмен предложила сделать дополнительные выплаты сотрудникам коммерческих лабораторий, работающих с тестами на коронавирус, и ввести обязательное страхование жизни и здоровья медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 19 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Москалькова коронавирус правительство Валерий Фадеев СПЧ МГУ

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