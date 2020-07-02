Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Президент России Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует телеобращений к гражданам РФ, однако найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам в Конституцию, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

Другой собеседник агентства уточнил, что это может произойти во время встречи главы государства с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон страны. "Эта встреча запланирована на конец недели", - сказал источник.

Ранее информация о подготовке очередного обращения президента появилась в телеграм-каналах.

Последний раз Путин выступал с обращением к россиянам во вторник, 30 июня, накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.