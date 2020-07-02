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Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции
Президент России Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует телеобращений к гражданам РФ, однако найдет способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам в Конституцию, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

Другой собеседник агентства уточнил, что это может произойти во время встречи главы государства с рабочей группой, готовившей изменения в Основной закон страны. "Эта встреча запланирована на конец недели", - сказал источник.

Ранее информация о подготовке очередного обращения президента появилась в телеграм-каналах.

Последний раз Путин выступал с обращением к россиянам во вторник, 30 июня, накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
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